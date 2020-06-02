В Минздраве обнаружили первый случай коронавируса
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сотрудник аппарата Министерства здравоохранения заболел коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом он рассказал во время брифинга, передает RegioNews.
Вчера в аппарате министерства был выявлен первый случай заболевания коронавирусной болезнью", - сказал он.
По его словам, сразу после выявления инфекции были установлены контактные лица. Всем им провели тесты на COVID-19, часть из них отправится в самоизоляцию.
"То есть все так, как было установлено нашими алгоритмами, как это происходит на любом другом предприятии или организации", - сообщил глава Минздрава.
Напомним, в Украине по состоянию на 2 июня выявили 24 340 случаев коронавирусной инфекции, умерли 727, выздоровели уже 10 078 человек.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Ровенской области - 53, Львовской - 34, Черновицкой -33.
В Киеве 1 июня коронавирусом заразились 28 человек, пять из них - медики. Всего за время пандемии подтвердили уже 3 071 случай заражения Covid-19.
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