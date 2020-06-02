Украинские ПЦР-тесты работают правильно – Ляшко

ПЦР-тесты на COVID-19 от "Укргентех" прошли верификацию в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний

Фото: "Укргентех"

ПЦР-тесты на COVID-19 от "Укргентех" прошли верификацию в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний

ПЦР-тесты украинского производства проц компании «Укргентех» показывают правильные результаты и могут использоваться для диагностики COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на пресс-брифинге, пишет RegioNews.

Институт эпидемиологии и инфекционных болезней НАМНУ подтвердил, что провел верификацию отечественных тест-систем путем сравнения их результатов с результатами тестов производства стран Евросоюза и получил идентичные результаты, рассказал Виктор Ляшко.

По словам главного санврача, это означает, что тесты украинского производителя "Укргентех" могут использоваться для диагностики коронавируса.

Сейчас проверку отечественных тестов проводит Гослекслужба.

Напомним, скандал вокруг украинских ПЦР-тестов разгорелся после того, как Центр общественного здоровья Минздрава заявил о несоответствии данных диагностических систем заявленным характеристикам. Специалисты Центра утверждали, что тесты неточны, а потому не могут использоваться для диагностики COVID-19.

В "Укргентех" заявили о распространении неправдивой информации относительно их продукции и заказали ее исследование в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний.