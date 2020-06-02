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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 червня 2020, 15:33 13

На боротьбу з коронавірусом Україна витратила майже 3 мільярди гривень

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02 червня 2020, 15:33 13
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До моніторингу бюджетних видатків можуть долучатися всі бажаючі
Фото: flickr
До моніторингу бюджетних видатків можуть долучатися всі бажаючі

За період пандемії з бюджету було витрачено понад 2,6 мільярда гривень на боротьбу із поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає RegioNews.

За даними Мінфіну, бюджетні видатки на придбання товарів і послуг, необхідних для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID 19, склали 658 млн гривень з державного бюджету та 1 965 млн гривень з місцевих бюджетів.

Загалом в Держказначействі зареєстровано бюджетних зобов’язань за такими закупівлями на суму понад 3,4 млрд грн (934 млн з державного бюджету, 2 484 млн грн з місцевих бюджетів)", - йдеться в повідомленні.

Міністерство фінансів опублікувало інфографіку, де наведено структуру видатків на закупівлі товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 з 1 березня по 28 травня.

У відомстві додали, що всі бажаючі можуть долучатися до моніторингу бюджетних видатків на веб-порталі використання публічних коштів та на веб-порталі бюджету для громадян.

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Нагадаємо, в Україні станом на 2 червня виявили 24 340 випадків коронавірусної інфекції, померло 727, одужали вже 10 078 осіб.


коронавірус Україна бюджет Мінфин
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