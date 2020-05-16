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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 мая 2020, 18:55 7

На Волыни у работников лабораторного центра обнаружили COVID-19

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16 мая 2020, 18:55 7
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В центре уверяют, что инфицирование не связано с профессиональной деятельностью
Фото: Минздрав
В центре уверяют, что инфицирование не связано с профессиональной деятельностью

Четыре работника Волынского лабораторного центра Министерства здравоохранения заболели коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заведующую Любомльского межрайонного отдела Лесю Ткачук, передает RegioNews.

По ее словам, первой заразилась работница заведения в результате бытовых контактов за пределами центра, и так как болезнь протекала бессимптомно, она ходила на работу.

Затем появилась хрипота и температура 37,2. Тест ПЦР показал положительный результат. Поскольку у работников близкий контакт, то заболевание распространилось в течение недели", - сообщила Леся Ткачук.

Она добавила, что тяжелых случаев нет, двое работников госпитализированы в инфекционное отделение, болезнь протекает в легкой форме. Еще двое находятся на самоизоляции.

Ткачук отметила, что все работники лабораторного центра обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Всех, кто контактировал с больными, обследовали с помощью ПЦР-тестов, 11 сотрудников имеют отрицательный результат, еще один тест проверяют.

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Напомним, в Украине зафиксировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 528 новых случаев.


коронавирус медики Волынская область Лаборатория
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