На Волыни у работников лабораторного центра обнаружили COVID-19
Четыре работника Волынского лабораторного центра Министерства здравоохранения заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заведующую Любомльского межрайонного отдела Лесю Ткачук, передает RegioNews.
По ее словам, первой заразилась работница заведения в результате бытовых контактов за пределами центра, и так как болезнь протекала бессимптомно, она ходила на работу.
Затем появилась хрипота и температура 37,2. Тест ПЦР показал положительный результат. Поскольку у работников близкий контакт, то заболевание распространилось в течение недели", - сообщила Леся Ткачук.
Она добавила, что тяжелых случаев нет, двое работников госпитализированы в инфекционное отделение, болезнь протекает в легкой форме. Еще двое находятся на самоизоляции.
Ткачук отметила, что все работники лабораторного центра обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Всех, кто контактировал с больными, обследовали с помощью ПЦР-тестов, 11 сотрудников имеют отрицательный результат, еще один тест проверяют.
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Напомним, в Украине зафиксировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 528 новых случаев.
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