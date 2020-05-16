На Волыни у работников лабораторного центра обнаружили COVID-19

В центре уверяют, что инфицирование не связано с профессиональной деятельностью

Фото: Минздрав

В центре уверяют, что инфицирование не связано с профессиональной деятельностью

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заведующую Любомльского межрайонного отдела Лесю Ткачук, передает RegioNews.

По ее словам, первой заразилась работница заведения в результате бытовых контактов за пределами центра, и так как болезнь протекала бессимптомно, она ходила на работу.

Затем появилась хрипота и температура 37,2. Тест ПЦР показал положительный результат. Поскольку у работников близкий контакт, то заболевание распространилось в течение недели", - сообщила Леся Ткачук.

Она добавила, что тяжелых случаев нет, двое работников госпитализированы в инфекционное отделение, болезнь протекает в легкой форме. Еще двое находятся на самоизоляции.

Ткачук отметила, что все работники лабораторного центра обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Всех, кто контактировал с больными, обследовали с помощью ПЦР-тестов, 11 сотрудников имеют отрицательный результат, еще один тест проверяют.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Напомним, в Украине зафиксировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 528 новых случаев.