В оккупированном Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
В оккупированном Российской Федерацией Крыму с 18 мая самопровозглашенная власть хочет отменить режим самоизоляции, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает издание "Крим.Реалии", передает RegioNews.
На портале так называемого "правительства Крыма" был опубликован указ назначенного Кремлем "главы Крыма" Сергея Аксенова, которым отменяется режим самоизоляции.
Теперь требование оставаться дома заменили на формулировку "не оставлять место жительства без необходимости".
Остаются в силе ограничения поездок и запрет для лиц старше 65 лет покидать дома.
При этом крымчане старше 65, как и раньше, будут вынуждены оставаться дома. Также запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах.
Сохраняется масочный режим, а лиц, прибывающих на территорию аннексированного полуострова из других стран, будут отправлять на самоизоляцю.
Согласно официальным данным оккупационных властей Крыма, за минувшие сутки на полуострове выявлено 13 новых случаев заболевания, а в целом коронавирус на полуострове обнаружили в 272 человек. Однако как утверждают активисты и правозащитники, русская оккупационная администрация скрывает реальные данные по заболеваемости коронавируса.
Напомним, на админгранице Крыма с Херсонской областью ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, будут действуют до 22 мая согласно постановления Кабинета Министров Украины.
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