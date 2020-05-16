11:19  16 мая
Коронавирус в Украине: 528 новых случаев, выздоровело рекордное количество больных
12:26  16 мая
Зеленский сменил руководителей РГА в трех областях
10:56  16 мая
Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, 2 бойцов ВСУ ранены
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 мая 2020, 15:40 7

В оккупированном Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

Читайте також
українською мовою
16 мая 2020, 15:40 7
Читайте також українською мовою
Масочный режим и ограничение поездок остаются в силе
Фото: flickr
Масочный режим и ограничение поездок остаются в силе

В оккупированном Российской Федерацией Крыму с 18 мая самопровозглашенная власть хочет отменить режим самоизоляции, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание "Крим.Реалии", передает RegioNews.

На портале так называемого "правительства Крыма" был опубликован указ назначенного Кремлем "главы Крыма" Сергея Аксенова, которым отменяется режим самоизоляции.

Теперь требование оставаться дома заменили на формулировку "не оставлять место жительства без необходимости".

Остаются в силе ограничения поездок и запрет для лиц старше 65 лет покидать дома.

При этом крымчане старше 65, как и раньше, будут вынуждены оставаться дома. Также запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах.

Сохраняется масочный режим, а лиц, прибывающих на территорию аннексированного полуострова из других стран, будут отправлять на самоизоляцю.

Согласно официальным данным оккупационных властей Крыма, за минувшие сутки на полуострове выявлено 13 новых случаев заболевания, а в целом коронавирус на полуострове обнаружили в 272 человек. Однако как утверждают активисты и правозащитники, русская оккупационная администрация скрывает реальные данные по заболеваемости коронавируса.

Напомним, на админгранице Крыма с Херсонской областью ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, будут действуют до 22 мая согласно постановления Кабинета Министров Украины.


Крым коронавирус оккупанты карантин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Сегодня из-за границы в Украину вернулись еще 665 человек
16 мая 2020, 14:33
Ученые прогнозируют в конце мая спад эпидемии COVID-19 в Украине
16 мая 2020, 13:56
Кабмин опубликовал постановление об ослаблении карантина
16 мая 2020, 13:25
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 мая 2020, 22:00
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
15 мая 2020, 11:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Закарпатье: на таможне сменится руководитель
15 мая 2020, 18:59
Последние Популярные
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Игорь Гришачов
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Все видео »
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Все досье »