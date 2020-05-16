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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 мая 2020, 18:24 15

Кличко рассказал, когда в Киеве возобновят работу торговые центры

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16 мая 2020, 18:24 15
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Главным условием является улучшение эпидемиологической ситуации
Фото: flickr
Главным условием является улучшение эпидемиологической ситуации

Крупные торгово-развлекательные центры Киева начнут работать только после того, как будет возобновлена ​​работа метрополитена, то есть ориентировочно до конца мая.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала "Интер", передает RegioNews.

По его словам, еще одним условием восстановления работы торговых центров является сокращение количества заражений коронавирусом COVID-19.

Крупные торговые центры нужно открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В частности, и к крупным торговым центрам", - сказал он.

Посетители и персонал учреждений должны в случае открытия обязательно соблюдать требования безопасности.

По словам Кличко, при улучшении эпидемиологической ситуации в Киеве открытие метрополитена и торговых центров состоится еще в мае.

Напомним, в Дарницком доме-интернате для девушек 15 мая подтвердили заболевание коронавирусом в 81 человека.


коронавирус метро карантин Виталий Кличко ТРЦ
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