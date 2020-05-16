Кличко рассказал, когда в Киеве возобновят работу торговые центры
Крупные торгово-развлекательные центры Киева начнут работать только после того, как будет возобновлена работа метрополитена, то есть ориентировочно до конца мая.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала "Интер", передает RegioNews.
По его словам, еще одним условием восстановления работы торговых центров является сокращение количества заражений коронавирусом COVID-19.
Крупные торговые центры нужно открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В частности, и к крупным торговым центрам", - сказал он.
Посетители и персонал учреждений должны в случае открытия обязательно соблюдать требования безопасности.
По словам Кличко, при улучшении эпидемиологической ситуации в Киеве открытие метрополитена и торговых центров состоится еще в мае.
Напомним, в Дарницком доме-интернате для девушек 15 мая подтвердили заболевание коронавирусом в 81 человека.
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