Кличко рассказал, когда в Киеве возобновят работу торговые центры

Главным условием является улучшение эпидемиологической ситуации

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Главным условием является улучшение эпидемиологической ситуации

Крупные торгово-развлекательные центры Киева начнут работать только после того, как будет возобновлена ​​работа метрополитена, то есть ориентировочно до конца мая.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала "Интер", передает RegioNews.

По его словам, еще одним условием восстановления работы торговых центров является сокращение количества заражений коронавирусом COVID-19.

Крупные торговые центры нужно открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В частности, и к крупным торговым центрам", - сказал он.

Посетители и персонал учреждений должны в случае открытия обязательно соблюдать требования безопасности.

По словам Кличко, при улучшении эпидемиологической ситуации в Киеве открытие метрополитена и торговых центров состоится еще в мае.

Напомним, в Дарницком доме-интернате для девушек 15 мая подтвердили заболевание коронавирусом в 81 человека.