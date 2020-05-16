На Волині у працівників лабораторного центру виявили COVID-19

У центрі запевняють, що інфікування не пов'язане із професійною діяльністю

Фото: МОЗ

У центрі запевняють, що інфікування не пов'язане із професійною діяльністю

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на завідувачку Любомльського міжрайонного відділу Лесю Ткачук, передає RegioNews.

За її словами, першою інфікувалася працівниця закладу в результаті побутових контактів поза межами центру, і так як перебіг хвороби був безсимптомний, вона ходила на роботу.

Потім з'явилася хрипота і температура 37,2. Тест ПЛР показав позитивний результат. Оскільки у працівників близький контакт, то захворювання поширилося протягом тижня", - повідомила Леся Ткачук.

Вона додала, що важких випадків нема, двоє працівників госпіталізовані в інфекційне відділення, хвороба протікає в легкій формі. Ще двоє перебувають на самоізоляції.

Ткачук зазначила, що всі працівники лабораторного центру забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту.

Усіх, хто контактував з хворими, обстежили за допомогою ПЛР-тестів, 11 співробітників мають негативний результат, ще один тест перевіряють.

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Нагадаємо, в Україні зафіксовано 17858 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 528 нових випадків.