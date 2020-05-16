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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 травня 2020, 18:55 6

На Волині у працівників лабораторного центру виявили COVID-19

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16 травня 2020, 18:55 6
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У центрі запевняють, що інфікування не пов'язане із професійною діяльністю
Фото: МОЗ
У центрі запевняють, що інфікування не пов'язане із професійною діяльністю

Чотири працівники Волинського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я захворіли коронавірусною хворобою COVID-19.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на завідувачку Любомльського міжрайонного відділу Лесю Ткачук, передає RegioNews.

За її словами, першою інфікувалася працівниця закладу в результаті побутових контактів поза межами центру, і так як перебіг хвороби був безсимптомний, вона ходила на роботу.

Потім з'явилася хрипота і температура 37,2. Тест ПЛР показав позитивний результат. Оскільки у працівників близький контакт, то захворювання поширилося протягом тижня", - повідомила Леся Ткачук.

Вона додала, що важких випадків нема, двоє працівників госпіталізовані в інфекційне відділення, хвороба протікає в легкій формі. Ще двоє перебувають на самоізоляції.

Ткачук зазначила, що всі працівники лабораторного центру забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту.

Усіх, хто контактував з хворими, обстежили за допомогою ПЛР-тестів, 11 співробітників мають негативний результат, ще один тест перевіряють.

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Нагадаємо, в Україні зафіксовано 17858 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 528 нових випадків.


коронавірус медики Волинська область Лабораторія
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