На Волині у працівників лабораторного центру виявили COVID-19
Чотири працівники Волинського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я захворіли коронавірусною хворобою COVID-19.
Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на завідувачку Любомльського міжрайонного відділу Лесю Ткачук, передає RegioNews.
За її словами, першою інфікувалася працівниця закладу в результаті побутових контактів поза межами центру, і так як перебіг хвороби був безсимптомний, вона ходила на роботу.
Потім з'явилася хрипота і температура 37,2. Тест ПЛР показав позитивний результат. Оскільки у працівників близький контакт, то захворювання поширилося протягом тижня", - повідомила Леся Ткачук.
Вона додала, що важких випадків нема, двоє працівників госпіталізовані в інфекційне відділення, хвороба протікає в легкій формі. Ще двоє перебувають на самоізоляції.
Ткачук зазначила, що всі працівники лабораторного центру забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту.
Усіх, хто контактував з хворими, обстежили за допомогою ПЛР-тестів, 11 співробітників мають негативний результат, ще один тест перевіряють.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 17858 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 528 нових випадків.
- 19:02 16 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:55 16 травня На Волині у працівників лабораторного центру виявили COVID-19
- 18:24 16 травня Кличко розповів, коли у Києві відновлять роботу торгові центри
- 18:07 16 травня На Донбасі окупанти випустили 30 мін по українських військових
- 17:53 16 травня Чотирнадцять регіонів виплатили надбавки лікарям за роботу з COVID-19
- 17:12 16 травня Україна представить групу делегатів ОРДЛО в Тристоронній контактній групі
- 19:02 16 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
- 18:59 15 травня Закарпаття: на митниці зміниться керівник
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода