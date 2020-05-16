Четырнадцать регионов выплатили надбавки врачам за работу с COVID-19
Четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания по предотвращению распространения эпидемии коронавируса и преодоления его последствий с участием президента, передает RegioNews.
Степанов добавил, что Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, потребует дофинансирования, другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.
В свою очередь Зеленский отметил положительный эффект от того, что процесс движется.
Уже получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета Министров и местной власти. На Херсонщине все выплаты завершилась на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровщина и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ровенская и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките", - сказал президент.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения этого процесса.
Он отметил, что в Украине установлено два рекорда по количеству заболевших COVID-19 (528), и тех, кто выздоровел (433).
Напомним, Денис Шмыгаль утверждает, что Украине больше не угрожает банкротство на фоне кризиса, вызванного коронавирусом.
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