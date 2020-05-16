Коронавирус в Украине: 528 новых случаев, выздоровело рекордное количество больных

Лидерами по заболеваемости остаются Киев, Киевская и Черновицкая области

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Лидерами по заболеваемости остаются Киев, Киевская и Черновицкая области

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили в 49 детей и 92 медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 181 человек. Количество тех, кто выздоровел за сутки рекордное - 433 человека, умер 21 человек.

Всего с начала эпидемии 497 летальных случаев, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%), 4906 пациентов выздоровели.

По состоянию на утро 16 мая поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19, за сутки проведено 8960 тестов методом ПЦР.

В общем заболели 1269 детей и 3512 медиков. На амбулаторном лечении 12 189 пациентов, из них 1043 ребенка и 2869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика.

Подключено к аппарату искусственной вентиляции легких 231 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевской области (49), Черновицкой области (47) и Киеве (153).

Винницкая обл. - 700 (385 выздоровели)

Волынская обл. - 599 (149 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 806 (95 выздоровели)

Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели)

Житомирская обл. - 540 (140 выздоровели)

Закарпатская обл. - 858 (159 выздоровели)

Запорожская обл. - 365 (181 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. - 1200 (468 выздоровели)

г. Киев - 2221 (222 выздоровели)

Киевская обл. - 1143 (206 выздоровели)

Кировоградская обл. - 441 (310 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (18 выздоровели)

Львовская обл. - 969 (186 выздоровели)

Николаевская обл. - 236 (82 выздоровели)

Одесская обл. - 734 (43 выздоровели)

Полтавская обл. - 263 (179 выздоровели)

Ровенская обл. - 1104 (347 выздоровели)

Сумская обл. - 161 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1065 (547 выздоровели)

Харьковская обл. - 773 (119 выздоровели)

Херсонская обл. - 167 (104 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 235 (55 выздоровели)

Черкасская обл. - 363 (200 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2647 (563 выздоровели)

Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине подтвердили 17 330 диагнозов коронавируса, 476 пациентов умерли, 4 473 человека победили болезнь.