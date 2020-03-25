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25 марта 2020, 15:37 10

Google поможет Минздраву сообщать украинцам о распространении коронавируса

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25 марта 2020, 15:37 10
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Компания Google сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины по бесплатному информированию населения о распространении коронавирусной инфекции
Фото: facebook
Компания Google сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины по бесплатному информированию населения о распространении коронавирусной инфекции

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что компания Google на бесплатной основе будет помогать настроить приоритетизацию официальных и достоверных каналов коммуникации Минздрава в поисковых запросах относительно ситуации с COVID-19.

В Минздраве уточнили, что в денежном эквиваленте эти услуги можно оценить в 550 тысяч долларов, а также поблагодарили компанию Google за помощь.

"Это позволит еще эффективнее проводить коммуникацию с населением, обеспечивать его достоверной информацией, а также минимизировать пользование непроверенными источниками", - подытожили в ведомстве.

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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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