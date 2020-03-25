Google поможет Минздраву сообщать украинцам о распространении коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook, передает RegioNews.
Отмечается, что компания Google на бесплатной основе будет помогать настроить приоритетизацию официальных и достоверных каналов коммуникации Минздрава в поисковых запросах относительно ситуации с COVID-19.
В Минздраве уточнили, что в денежном эквиваленте эти услуги можно оценить в 550 тысяч долларов, а также поблагодарили компанию Google за помощь.
"Это позволит еще эффективнее проводить коммуникацию с населением, обеспечивать его достоверной информацией, а также минимизировать пользование непроверенными источниками", - подытожили в ведомстве.
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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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