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23 марта 2020, 19:19 10

При въезде в Украину введут обязательное тестирование на COVID-19

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23 марта 2020, 19:19 10
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Власти планируют ввести прохождения теста на выявление коронавирусной инфекции всеми гражданами, которые возвращаются из-за границы
Фото: flickr
Власти планируют ввести прохождения теста на выявление коронавирусной инфекции всеми гражданами, которые возвращаются из-за границы

Об этом сообщил во время онлайн-брифинга 23 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает RegioNews.

"Уже вскоре въезд граждан на территорию Украины будет привязан к прохождению ими теста на заболевание. Мы, с одной стороны, должны помогать украинским гражданам, но с другой стороны, мы не можем допустить лавинообразного попадания на нашу территорию дополнительных источников вируса", - сказал он.

Кулеба отметил, что украинцы, которые находятся за рубежом, имеют право быть дома, и Конституция Украины им это гарантирует.

"Единственное, что сейчас Мининфраструктуры вместе с Минздравом должны совместно обеспечить надлежащий контроль по прибытию этих граждан на территорию Украины", - отметил он.

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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".

ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.


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