При въезде в Украину введут обязательное тестирование на COVID-19
Об этом сообщил во время онлайн-брифинга 23 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает RegioNews.
"Уже вскоре въезд граждан на территорию Украины будет привязан к прохождению ими теста на заболевание. Мы, с одной стороны, должны помогать украинским гражданам, но с другой стороны, мы не можем допустить лавинообразного попадания на нашу территорию дополнительных источников вируса", - сказал он.
Кулеба отметил, что украинцы, которые находятся за рубежом, имеют право быть дома, и Конституция Украины им это гарантирует.
"Единственное, что сейчас Мининфраструктуры вместе с Минздравом должны совместно обеспечить надлежащий контроль по прибытию этих граждан на территорию Украины", - отметил он.
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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.
Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".
ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.
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