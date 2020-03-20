Как выписывали черновчанина, излечившегося от коронавируса

Под стенами больницы собрались журналисты и даже пришел губернатор, но сам больной обещал рассказать о болезни через несколько дней.

Под стенами больницы собрались журналисты и даже пришел губернатор, но сам больной обещал рассказать о болезни через несколько дней.

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