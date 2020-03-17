Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу, а Шмыгаль заговорил о введении ЧП в Украине
Как передает RegioNews, "за" проголосовали 344 нардепа.
Согласно документу, нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Законом предусматривается следующие нормы временного характера:
- проведение закупки товаров, работ и услуг необходимых этой цели без применения процедур, предусмотренных ЗУ "О публичных закупках";
- стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги;
- освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;
- контроль со стороны Кабинета министров по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.
В проекте прописывается возможность работы из дому для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, учреждений, организаций, в частности, приема и обслуживания физических и юридических лиц с обязательным информированием населения об этом через веб-сайты и другие коммуникационные средства.
Кроме того, предусмотрен запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены); запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы/подразделения Государственной миграционной службы с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины, в связи с введением карантинных мероприятий.
Согласно закону, факт введения карантина относится к форс-мажорным обстоятельствам; в документе прописано продление сроков получения и предоставления административных и других услуг; ряд мероприятий, направленных на защиту прав и интересов внутренне перемещенных лиц, недопущение прекращения предоставления жилищных субсидий, регистрации безработных и т.д.; запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.
Кабмину законом поручено в недельный срок установить дополнительные доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусом, в размере до 200 процентов заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) до завершения выполнения этих мероприятий, а также доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности.
Кроме того, в законе прописывается административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано болезнью COVID-19, а также повышение уголовной - за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Раде, что Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса.
"Вчера решением правительства чрезвычайная ситуация в двух областях. В дальнейшем мы готовы к внедрению ЧС так же, как делает большинство стран", - заявил он.
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