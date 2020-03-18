Зеленский узаконил наказания за нарушение правил карантина
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на статус документа на сайте парламента.
Так, 17 марта после принятия нардепами спикер Дмитрий Разумков подписал закон и передал главе государства. 18 марта документ возвращен с его подписью.
В частности, закон предусматривает административные (штрафы) и уголовные (лишение свободы) наказания для граждан и чиновников за нарушения правил карантина.
Также документом разрешается работать из дома и брать дополнительный отпуск в связи с карантином. Закон предусматривает ряд шагов, которые должны снизить негативные последствия от пребывания страны на карантине.
Кроме того, документ нормирует вопросы государственных закупок для медицинской сферы, поставки медицинских препаратов и оборудования на время ограничительных мероприятий, введенных через пандемию коронавируса.
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Напомним, 17 марта Рада проголосовала за проект закона №3219 о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавірусної болезни (COVID-19).
По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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