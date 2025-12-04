Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Бійці спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки знищили російський винищувач МіГ-29 на території військового аеродрому «Кача» у Криму

Як передає RegioNews, про це повідомило ГУР МО.

Крім винищувача, було атаковано і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

Як повідомлялось, росіяни перетворили санаторій у Севастополі на секретний центр управління. Раніше комплекс використовувався для відпочинку та реабілітації військовослужбовців.