25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
25 вересня
У Криворізькому інтернаті пацієнтів примушували копати могили та працювати безкоштовно
25 вересня 2025, 10:29

Спецпризначенці ГУР знищили у Криму два літаки Ан-26 та берегові РЛС

25 вересня 2025, 10:29
Фото: скриншот
Спецпідрозділ української розвідки "Примари" завдав нових ударів по російських цілях у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.

Під час рейду на півострів бійці знищили два транспортні літаки Ан-26, а також уразили радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

Втрати окупантів підтверджені у зведенні Генштабу ЗСУ від 24 вересня.

Як добре горять російські Ан-26 – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше у Криму бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" під час нальоту знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перший в історії випадок ураження літаків цього типу. Також знищили гелікоптер Мі-8.

Українські захисники на Запорізькому напрямку 25 вересня збили ворожий бомбардувальник Су-34, який тероризував Запоріжжя.

24 вересня 2025
19 вересня 2025
16 вересня 2025
15 вересня 2025
07 серпня 2025
