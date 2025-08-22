Фото: AI

У тимчасово окупованому Криму пересохли свердловини у шести населених пунктах Бахчисарайського району. Воду для населення тепер привозять

Про це повідомляє "Суспільне Крим" з посиланням на окупаційну владу, передає RegioNews.

Мешканцям Трудолюбівки, Глибокого Яру, Малого й Великого Садового, Сирені та Куйбишевого воду тепер підвозять машинами.

Також обмеження подачі води є й у селі Казанки – через аварію там воду подають за графіком.

За словами окупаційної влади, частково вирішити проблему має водогін від Щасливенського водосховища, який планують добудувати до кінця 2026 року.

