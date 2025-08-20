Оккупанты усилили массовые фильтрационные мероприятия в Крыму, – ЦНС
Во временно оккупированном Крыму россияне устроили новую волну фильтраций – под видом "проверки миграционного законодательства"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что силовики прочесывают общежития, садовые общества и жилые районы в поисках "неблагонадежных".
"Гауляйтер Севастополя Развожаев отчитался, что только в одном районе обыскали 730 объектов", – говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления подчеркнули, что эти действия – не о безопасности, а о запугивании, терроре и попытке выявить тех, кто не принимает оккупацию.
Ранее сообщалось, что в Крыму оккупационные власти принудительно отправляют студентов на работы в Курскую область под видом "волонтерской помощи".
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Голосеевском парке задержали киевлянина с 79 "закладками" психотропов
20 августа 2025, 09:23Россия начала использовать новый дрон с LTE-связью и удаленным управлением, – ГУР
20 августа 2025, 09:20ВСУ не дали оккупантам продвинуться на Запорожье, – ISW
20 августа 2025, 08:56Шоу под куполом: зачем транслировать то, что не работает
20 августа 2025, 08:55В Днепропетровской области спасатели попали под обстрел: в ГСЧС обнародовали фото
20 августа 2025, 08:47ДТП с 18 пострадавшими: в Хмельницкой области взяли под стражу водителя авто
20 августа 2025, 08:40На Закарпатье разоблачили схему контрабанды драгоценных металлов под видом строительных смесей
20 августа 2025, 08:40Залужный готовится к президентским выборам – американская журналистка
20 августа 2025, 08:28ГСЧС показала последствия массированного удара россиян по Одесщине
20 августа 2025, 08:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все блоги »