Фото: ЦНС

Во временно оккупированном Крыму россияне устроили новую волну фильтраций – под видом "проверки миграционного законодательства"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что силовики прочесывают общежития, садовые общества и жилые районы в поисках "неблагонадежных".

"Гауляйтер Севастополя Развожаев отчитался, что только в одном районе обыскали 730 объектов", – говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что эти действия – не о безопасности, а о запугивании, терроре и попытке выявить тех, кто не принимает оккупацию.

Ранее сообщалось, что в Крыму оккупационные власти принудительно отправляют студентов на работы в Курскую область под видом "волонтерской помощи".