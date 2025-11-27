Иллюстративное фото: из открытых источников

Спасатели нашли тело второго горняка, погибшего в результате прорыва пульпы на Ингульской шахте 11 ноября

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"Спасатели обнаружили тело второго горняка, попавшего в ловушку в результате аварии на шахте 11 ноября", – говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что после длительных и сверхсложных работ тело деблокировали и поднимают на поверхность.

В Минэнерго уточнили, что погиб 43-летний проходчик Владимир Косюк. У него осталась жена и 11-летняя дочь.

Выяснением обстоятельств несчастного случая занимается комиссия по специальному расследованию, созданная Госслужбой по вопросам труда.

Напомним, 11 ноября на Ингульской шахте произошел прорыв гидроукладочной смеси и затопление подземного горизонта. Два работника самостоятельно покинули зону аварии, судьба еще двух горняков оставалась неизвестной. 17 ноября на шахте обнаружили тело одного из них.