Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Рятувальники знайшли тіло другого гірника, який загинув внаслідок прориву пульпи на Інгульській шахті 11 листопада

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

"Рятувальники виявили тіло другого гірника, який потрапив у пастку внаслідок аварії на шахті 11 листопада", – йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що після тривалих і надскладних робіт тіло деблокували та наразі підіймають на поверхню.

У Міненерго уточнили, що загинув 43-річний прохідник Володимир Косюк. У нього залишилася дружина та 11-річна донька.

З’ясуванням обставин нещасного випадку займається комісія із спеціального розслідування, створена Держслужбою з питань праці.

Нагадаємо, 11 листопада на Інгульській шахті стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення підземного горизонта. Двоє працівників самостійно покинули зону аварії, доля ще двох гірників залишалася невідомою. 17 листопада на шахті виявили тіло одного з них.