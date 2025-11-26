Смертельна ДТП на Кіровоградщині: авто збило чоловіка на узбіччі

Фото: Національна поліція

На Кіровоградщині поліція з'ясовує обставини ДТП зі смертельним наслідком. Аварія трапилася 25 листопада поблизу села Веселе Олександрійського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 21-річний водій автомобіля Renault Master, рухаючись у напрямку Кропивницького, наїхав на 39-річного пішохода, який йшов узбіччям у попутному напрямку.

Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними на дорогах у темну пору доби. Пішоходам рекомендують використовувати світловідбивні елементи – флікери, наліпки, браслети або стрічки, щоб зробити себе помітними для водіїв на значно більшій відстані.

