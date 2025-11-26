13:43  26 листопада
У Києві п'яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
На Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку: деталі трагедії
100 тис. доларів під одягом: на Буковині зупинили спробу незаконного вивезення валюти
26 листопада 2025, 09:56

Смертельна ДТП на Кіровоградщині: авто збило чоловіка на узбіччі

26 листопада 2025, 09:56
Фото: Національна поліція
На Кіровоградщині поліція з'ясовує обставини ДТП зі смертельним наслідком. Аварія трапилася 25 листопада поблизу села Веселе Олександрійського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 21-річний водій автомобіля Renault Master, рухаючись у напрямку Кропивницького, наїхав на 39-річного пішохода, який йшов узбіччям у попутному напрямку.

Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці.

Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними на дорогах у темну пору доби. Пішоходам рекомендують використовувати світловідбивні елементи – флікери, наліпки, браслети або стрічки, щоб зробити себе помітними для водіїв на значно більшій відстані.

Нагадаємо, на Прикарпатті іноземець на Mercedes збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікувального закладу. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

