Фото: поліція

ДТП сталася 6 листопада близько 12:50 на трасі М-30 "Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине" на території Голованівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі зіткнулися Chevrolet Aveo та вантажний автомобіль Scania з напівпричепом.

За попередніми даними, 20-річний водій Chevrolet виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку під керуванням 51-річного водія.

Від отриманих травм водій легковика та його 19-річний пасажир загинули на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, вранці 6 листопада на Прикарпатті автомобіль Mercedes-Benz 180E вилетів у кювет та перекинувся. 56-річна водійка загинула на місці.