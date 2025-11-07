08:08  07 листопада
Зіткнення легковика та вантажівки на Кіровоградщині: загинули двоє юнаків

07 листопада 2025, 07:49
Фото: поліція
ДТП сталася 6 листопада близько 12:50 на трасі М-30 "Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине" на території Голованівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі зіткнулися Chevrolet Aveo та вантажний автомобіль Scania з напівпричепом.

За попередніми даними, 20-річний водій Chevrolet виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку під керуванням 51-річного водія.

Від отриманих травм водій легковика та його 19-річний пасажир загинули на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП: загинули водій і 19-річний пасажир

Нагадаємо, вранці 6 листопада на Прикарпатті автомобіль Mercedes-Benz 180E вилетів у кювет та перекинувся. 56-річна водійка загинула на місці.

