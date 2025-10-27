Фото: поліція

За фактом трагедії, що сталася в Олександрійському районі, поліція відкрила кримінальне провадження

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Через задимлення у будинку загинули 43-річна місцева жителька, її 16-річна донька та 14-річна знайома дівчинки. Ще одну 36-річну жінку та чотиримісячне немовля госпіталізували в тяжкому стані. На жаль, попри зусилля медиків, дитину врятувати не вдалося – вона померла у лікарні.

На місці працювали рятувальники, поліція та медики. Попередньо, причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом. Обставини трагедії ще встановлюють правоохоронці.

Відкрита кримінальна справа за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення вимог пожежної безпеки).

Нагадаємо, подія сталася ввечері 26 жовтня в селі Новий Стародуб, що належить до Петрівської громади Олександрійського району.