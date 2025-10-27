В Кировоградской области из-за угарного газа погибли двое детей и взрослый
В селе Новый Стародуб, принадлежащий к Петровской общине Александрийского района Кировоградской области, трагически погибли три человека из-за угарного газа
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Среди жертв – двое детей, рожденные в 2010 и 2011 годах.
Еще один ребенок 2025 года рождения и женщина 1988 года получили травмы. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.
Причины инцидента устанавливают правоохранители и спасательные службы.
Угарный газ (CO) – бесцветный, без запаха и вкуса токсичный газ. Он появляется при неполном сгорании углеродсодержащих веществ: газа, угля, дров, бензина и т.д.
Опасность:
- Попадая в организм через дыхательные пути, CO связывается с гемоглобином в крови, блокируя кислород.
- Может вызвать головные боли, головокружение, тошноту, потерю сознания и смерть при высоких концентрациях.
Меры предосторожности:
- Не оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
- Обеспечивать вентиляцию помещений.
- Установливать детекторы угарного газа в домах с газовыми или твердотопливными приборами.
Напомним, недавно в Одесской области троих жителей госпитализировали из-за отравления угарным газом, один мужчина погиб. По предварительным данным ГСЧС, утечка угарного газа произошла из-за отсутствия тяги в отопительной печи.