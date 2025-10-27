В Кировоградской области из-за угарного газа погибли двое детей и взрослый

Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Новый Стародуб, принадлежащий к Петровской общине Александрийского района Кировоградской области, трагически погибли три человека из-за угарного газа

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Среди жертв – двое детей, рожденные в 2010 и 2011 годах.

Еще один ребенок 2025 года рождения и женщина 1988 года получили травмы. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.

Причины инцидента устанавливают правоохранители и спасательные службы.

Угарный газ (CO) – бесцветный, без запаха и вкуса токсичный газ. Он появляется при неполном сгорании углеродсодержащих веществ: газа, угля, дров, бензина и т.д.

Опасность:

Попадая в организм через дыхательные пути, CO связывается с гемоглобином в крови, блокируя кислород.

Может вызвать головные боли, головокружение, тошноту, потерю сознания и смерть при высоких концентрациях.

Меры предосторожности:

Не оставлять работающие газовые приборы без присмотра.

Обеспечивать вентиляцию помещений.

Установливать детекторы угарного газа в домах с газовыми или твердотопливными приборами.

Напомним, недавно в Одесской области троих жителей госпитализировали из-за отравления угарным газом, один мужчина погиб. По предварительным данным ГСЧС, утечка угарного газа произошла из-за отсутствия тяги в отопительной печи.