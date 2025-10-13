Фото: ілюстративне

Відповідне рішення суду оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

У Кропивницькому водій таксі завдав тілесних ушкоджень пасажирці під час конфлікту в автомобілі. Інцидент стався 7 червня 2025 року близько 20:00, коли таксист привіз двох жінок на місце призначення. За даними суду, водій помітив, що пасажирки перебувають у стані алкогольного сп’яніння, і вимагав, щоб вони покинули авто. Одна з них відмовилася, і під час словесного конфлікту чоловік наніс удари кулаками по обличчю потерпілої, що спричинило носову кровотечу та синці.

Судовим експертом встановлено, що тілесні ушкодження жінки кваліфікуються як легкі. Обвинувачений визнав свою провину та підтвердив факт нанесення ударів. У матеріалах справи зазначено, що чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, є пенсіонером, одружений та не перебуває на обліках у психіатричних або наркологічних закладах.

Фортечний районний суд Кропивницького визнав водія винним за ч.1 ст.125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Суд врахував щире каяття обвинуваченого та його особисті обставини.

