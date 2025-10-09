Фото: Прокуратура України

Колишньому поліцейському повідомили про підозру через аварію, у якій постраждала жінка з тримісячною дитиною

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Колишньому поліцейському в Олександрії повідомили про підозру у ДТП, в якій постраждала матір із немовлям. Аварія сталася ще у листопаді 2023 року на пішохідному переході: правоохоронець наїхав на жінку, яка йшла з тримісячною дитиною на руках. Внаслідок падіння дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Повідомлення про підозру екс-працівнику поліції вручено за дорученням керівника обласної прокуратури. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження малолітньому (ч. 2 ст. 286 КК України). Колишньому правоохоронцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

За даними відомства, досудове розслідування активізували лише після того, як керівник групи прокурорів дав конкретні вказівки щодо проведення слідчих дій. Як зазначає очільник обласної прокуратури Ян Стрелюк, "обов’язок відомства – відновити справедливість для кожної дитини, що постраждала внаслідок ДТП".

Розслідування веде Третій слідчий відділ Територіального управління ДБР у м. Миколаєві, з дислокацією у Кропивницькому. Водночас нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до підтвердження вини законним вироком суду.

Раніше повідомлялося, на Фастівщині Volkswagen збив 11-річного хлопчика, який переходив дорогу на пішохідному переході.