15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 20:49

Експоліцейського на Кіровоградщині підозрюють у наїзді на матір із немовлям

09 жовтня 2025, 20:49
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Колишньому поліцейському повідомили про підозру через аварію, у якій постраждала жінка з тримісячною дитиною

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Колишньому поліцейському в Олександрії повідомили про підозру у ДТП, в якій постраждала матір із немовлям. Аварія сталася ще у листопаді 2023 року на пішохідному переході: правоохоронець наїхав на жінку, яка йшла з тримісячною дитиною на руках. Внаслідок падіння дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Повідомлення про підозру екс-працівнику поліції вручено за дорученням керівника обласної прокуратури. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження малолітньому (ч. 2 ст. 286 КК України). Колишньому правоохоронцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

За даними відомства, досудове розслідування активізували лише після того, як керівник групи прокурорів дав конкретні вказівки щодо проведення слідчих дій. Як зазначає очільник обласної прокуратури Ян Стрелюк, "обов’язок відомства – відновити справедливість для кожної дитини, що постраждала внаслідок ДТП".

Розслідування веде Третій слідчий відділ Територіального управління ДБР у м. Миколаєві, з дислокацією у Кропивницькому. Водночас нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до підтвердження вини законним вироком суду.

Раніше повідомлялося, на Фастівщині Volkswagen збив 11-річного хлопчика, який переходив дорогу на пішохідному переході.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Кіровоградська область Олександрія підозра травми немовля мати
На Київщині Volkswagen збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході
09 жовтня 2025, 19:56
Смертельна ДТП на Вінниччині: загинули три людини, водієві повідомлено про підозру
09 жовтня 2025, 19:32
Сім днів пошуків: на Полтавщині знайшли тіло батька родини, що потонула
09 жовтня 2025, 13:39
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Вінниччині проректор університету "приховала" від декларування 3 будинки, 4 земельні ділянки і майже 4 млн грн
09 жовтня 2025, 22:14
Посадовця Бюро економічної безпеки підозрюють у веденні бізнесу на окупованій Луганщині
09 жовтня 2025, 21:59
Україна втратила близько 60% газового видобутку через масовані удари РФ 3 жовтня
09 жовтня 2025, 21:56
У Чернівецькій області діти пошкодили могили та хрест на цвинтарі
09 жовтня 2025, 21:41
Суд Києва залишив під вартою нардепа Шевченка, якого підозрюють у держзраді
09 жовтня 2025, 21:34
На Кіровоградщині ФОП підозрюють у заволодінні 1,7 млн грн під час постачання неякісного вугілля
09 жовтня 2025, 21:25
Фонд держмайна здав у оренду в Києві 2 м² приміщення за 37 тис. грн на місяць
09 жовтня 2025, 21:19
У Києві отримав вирок чоловік, який зґвалтував 6-річну доньку знайомої - як його покарали
09 жовтня 2025, 20:55
"Золоті ворота": у Конча-Заспі продають будинок Гладковського за $4 мільйони
09 жовтня 2025, 20:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »