08 жовтня 2025, 10:49

На Кіровоградщині з річки Інгулець дістали тіло чоловіка

08 жовтня 2025, 10:49
Фото: ДСНС
Ввечері 7 жовтня у селі Войнівка Олександрійського району рятувальники вилучили з води тіло потопельника

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Близько 18:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги рятувальників.

На місце прибули працівники ДСНС, які дістали з річки Інгулець тіло 53-річного місцевого жителя.

Обставини загибелі чоловіка з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, на Полтавщині знайшли мертвим чоловіка, який пішов на риболовлю й не повернувся. Його тіло виявили у водоймі, а поруч плавав його гумовий одномісний човен.

Популізм проти ринку: чому українці ризикують замерзнути цієї зими
