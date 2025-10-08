Фото: ДСНС

Ввечері 7 жовтня у селі Войнівка Олександрійського району рятувальники вилучили з води тіло потопельника

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Близько 18:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги рятувальників.

На місце прибули працівники ДСНС, які дістали з річки Інгулець тіло 53-річного місцевого жителя.

Обставини загибелі чоловіка з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, на Полтавщині знайшли мертвим чоловіка, який пішов на риболовлю й не повернувся. Його тіло виявили у водоймі, а поруч плавав його гумовий одномісний човен.