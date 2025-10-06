Фото: поліція

У Світловодську в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину з ножовими пораненнями. Її тіло виявили родичі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відомо, що загибла навчалася у місцевому навчальному закладі та проживала сама.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, кінологи та експерти-криміналісти. Поліція встановлює всі обставини трагедії.

Тіло дівчини направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті. Вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, 4 жовтня у Рівному дівчина випала з 7-го поверху. Постраждала вижила, її госпіталізували. В квартирі, з якої вона випала, знайшли мертвого чоловіка.