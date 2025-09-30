Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подія сталася у понеділок, 29 вересня, у селі Вільне Кропивницького району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через несправність побутового газового котла постраждали двоє людей. Димохід був забитий, що призвело до накопичення чадного газу в будинку.

Трирічну дитину доправили до лікарні, 47-річна жінка від госпіталізації відмовилась.

Підрозділи ДСНС до даного виклику не залучались.

