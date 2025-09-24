Фото: ГСЧС

Во вторник, 23 сентября, в полдень в Белой Церкви на проспекте Независимости произошел пожар в девятиэтажном доме

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в квартире на пятом этаже. На место выехали спасатели двух пожарных частей города. Они эвакуировали 10 жителей подъезда и спасли собаку из квартиры, где возник пожар.

Огонь потушили. К ликвидации пожара привлекались 11 спасателей и 3 единицы техники.

Напомним, 16 сентября в Киевской области во время пожара в частном доме погибла женщина. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.