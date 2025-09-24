01:30  24 вересня
"Океану Ельзи" могло б не існувати: Святослав Вакарчук розкрив перше ім'я гурту
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 11:45

На Кіровоградщині BMW збив чотирьох пішоходів: двоє дітей загинули

24 вересня 2025, 11:45
Фото: поліція
Смертельна ДТП сталася 23 вересня близько 20:15 у селі Кам’янече Голованівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автівка BMW збила чотирьох пішоходів. За кермом був 24-річний водій.

На місці загинула 14-річна дівчина. Ще одна постраждала, 16 років, померла від травм дорогою до лікарні. Двоє дорослих – 66-річна жінка та 42-річний чоловік – отримали травми.

Водія затримали. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, ввечері 23 вересня на Дніпропетровщині сталася ДТП за участю поліцейського. Загинув водій скутера, постраждала дитина.

