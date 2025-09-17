08:15  17 вересня
На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах
На залізниці в Києві 13-річний підліток впав між вагонами і втратив ногу
Hermes, Chanel і Louis Vuitton: на Львівщині у водія мікроавтобуса знайшли брендові речі на 1,5 млн грн
17 вересня 2025, 07:46

Росіяни вдарили по інфраструктурі Кіровоградщини: знеструмлені десятки населених пунктів

17 вересня 2025, 07:46
Фото: ДСНС
Вночі 17 вересня російські військові завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучання дронів виникли пожежі на трьох локаціях. На місці працюють всі екстрені служби. До ліквідації наслідків атак залучені понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Інформації про загиблих чи постраждалих немає.

За даними голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, внаслідок атак від електропостачання частково відключений обласний центр та 44 населених пункти Олександрівської громади. Також зафіксовані пошкодження кількох приватних будинків в Олександрівці.

За інформацією "Укрзалізниці", припинений рух поїздів на двох напрямках: Помічна – Кропивницький – Знам’янка – П’ятихатки та Фундукліївка – Знам’янка – П’ятихатки.

Нагадаємо, вночі 17 вересня російські війська знову завдали удару по залізничній інфраструктурі України. Внаслідок знеструмлення затримуються поїзди, що курсують Дніпровським напрямком.

