На Кіровоградщині двоє чоловіків напали на поліцейських під час перевірки документів
Інцидент стався 7 вересня у селі Войнівка Олександрійського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Під час перевірки військово-облікових документів двоє чоловіків поводилися агресивно та застосували силу проти поліцейських. Один із них розпилив сльозогінний газ у бік правоохоронців.
Для припинення конфлікту поліцейські застосували спецзасоби, а також здійснили кілька попереджувальних пострілів у повітря та землю. Ніхто з громадян не постраждав.
Внаслідок інциденту поліцейські отримали травми й звернулися по медичну допомогу.
Обох чоловіків затримали. Їм оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень). Триває розслідування.
