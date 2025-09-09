Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час перевірки військово-облікових документів двоє чоловіків поводилися агресивно та застосували силу проти поліцейських. Один із них розпилив сльозогінний газ у бік правоохоронців.

Для припинення конфлікту поліцейські застосували спецзасоби, а також здійснили кілька попереджувальних пострілів у повітря та землю. Ніхто з громадян не постраждав.

Внаслідок інциденту поліцейські отримали травми й звернулися по медичну допомогу.

Обох чоловіків затримали. Їм оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень). Триває розслідування.

Нагадаємо, на Харківщині оголосили підозру чоловіку, який напав із ножем на працівника ТЦК. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.