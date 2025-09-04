Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, 40-річний водій Toyota Corolla виїхав за межі дороги та врізався у стелу. Пасажир авто, 22-річний хлопець, отримав тяжкі травми та помер у лікарні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ. Водія затримали.

Нагадаємо, вдень 3 вересня на Львівщині автомобіль з’їхав з дороги та врізався в опору мосту. Внаслідок ДТП постраждали жінка і 12-річний хлопчик.