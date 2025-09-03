Через атаку російських дронів на Знам'янку пошкоджені десятки будинків, п'ятеро поранених
Вночі 3 вересня російські дрони вдарили по Знам’янській громаді на Кіровоградщині
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС та начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей. Їх госпіталізували, загрози життю немає.
Пошкоджені 28 приватних будинків, один із них зруйнований повністю. Виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. Також зафіксовані ураження інфраструктурних об’єктів.
На місці працюють усі служби, триває обстеження території. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.
Нагадаємо, на Кіровоградщині через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримується низка поїздів.
