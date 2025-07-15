Обломки сбитых дронов вызвали пожар на Кировоградщине

Иллюстративное фото: Гречка

В ночь на 15 июля силы ПВО в Кировоградской области отражали очередную атаку вражеских беспилотников. Несколько дронов успешно сбиты

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

По его словам, обломки одного из них повлекли за собой пожар в поле на территории Устиновской общины. Огонь удалось оперативно ликвидировать.

Еще один беспилотник упал на территорию частного домовладения в Екатериновской общине.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Территорию обследуют взрывотехники и службы.

Напомним, этой ночью россияне также атаковали Шосткинскую общину в Сумской области. Предварительно известно об одном пострадавшем.