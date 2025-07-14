На Сумщине российский дрон попал в учебное заведение: есть раненые

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Сегодня, 14 июля, вражеский БпЛА атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской общины

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара есть раненые.

Также повреждены здания. На месте работают экстренные службы. Детали и масштабы разрушений выясняют.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 32 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумщины. В результате атак погибли трое мирных жителей , еще десять человек получили ранения