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15 июля 2025, 07:00

Россияне ударили из артиллерии по Гуляйполю: ранены супруги

15 июля 2025, 07:00
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня ночью российские военные нанесли удар по городу Гуляйполе Пологовского района. В результате атаки пострадали гражданские

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, оккупанты обстреляли Гуляйполе из артиллерии.

"Получили ранения супруги: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина. В результате обстрела поврежден частный дом", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера оккупанты несколько раз терроризировали Сумщину. Три российских БпЛА попали по одному из крупнейших университетов области, ранены студенты.

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война обстрелы оккупанты Запорожская область пострадавшие Федоров Иван Гуляйполе
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