Уламки збитих дронів спричинили пожежу на Кіровоградщині

ілюстративне фото: Гречка

У ніч на 15 липня сили ППО в Кіровоградській області відбивали чергову атаку ворожих безпілотників. Декілька дронів успішно збили

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

За його словами, уламки одного з них спричинили пожежу в полі на території Устинівської громади. Вогонь вдалося оперативно ліквідувати.

Ще один безпілотник впав на територію приватного домоволодіння в Катеринівській громаді.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Територію обстежують вибухотехніки та відповідні служби.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували Шосткинську громаду на Сумщині. Попередньо відомо про одного постраждалого.