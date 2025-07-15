Уламки збитих дронів спричинили пожежу на Кіровоградщині
У ніч на 15 липня сили ППО в Кіровоградській області відбивали чергову атаку ворожих безпілотників. Декілька дронів успішно збили
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
За його словами, уламки одного з них спричинили пожежу в полі на території Устинівської громади. Вогонь вдалося оперативно ліквідувати.
Ще один безпілотник впав на територію приватного домоволодіння в Катеринівській громаді.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Територію обстежують вибухотехніки та відповідні служби.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували Шосткинську громаду на Сумщині. Попередньо відомо про одного постраждалого.
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