На Кировоградщине задержали женщину с более чем 350 пакетами метамфетамина
В Кировоградской области правоохранители разоблачили 28-летнюю жительницу другой области, подозреваемую в распространении наркотиков
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что злоумышленница была задержана во время поверхностной проверки.
По предварительным оценкам стоимость изъятого на "черном рынке" составляет около 144 тысяч гривен.
Следствие выяснило, что женщина занималась распространением наркотиков из-за закладок на территории населённых пунктов Кировоградской области.
Злоумышленница задержана. Нарушительнице грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, на Киевщине правоохранители задержали мужчину с запрещенными веществами. У него дома нашли целые кусты каннабиса.
Женщине грозит до 10 лет за поджог предприятия на ЛьвовщинеВсе новости »
10 июня 2025, 13:54Полмиллиона на ветер: в Киеве предприниматель обманула иностранную компанию
09 июня 2025, 18:14
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
В центре Одессы вспыхнула многоэтажка
10 июня 2025, 17:20С 1 июля "Укрпочта" меняет условия для наложенных платежей в отделениях
10 июня 2025, 16:55В результате обстрела россиян в Одессе пострадала киностудия: полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко"
10 июня 2025, 16:49В Прилуцкой области после атаки БпЛА обнаружены опасные боеприпасы
10 июня 2025, 16:34На Харьковщине войска РФ атаковали дроном жилой дом: ранен гражданский
10 июня 2025, 16:30Вечная память Героям: в Кропивницком отдали честь защитникам Украины
10 июня 2025, 16:12Россияне ударили по агропредприятию в Запорожском районе, – ОВА
10 июня 2025, 16:00Тело обнаружили возле разрушенного дома: стало известно, кого убили оккупанты во время атаки на Киев
10 июня 2025, 15:45На поражение как можно большего количества людей: россияне атаковали Киев "Шахедами" со шрапнелью - Воздушные силы
10 июня 2025, 15:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все блоги »