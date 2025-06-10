На Кировоградщине задержали женщину с более чем 350 пакетами метамфетамина

фото: Национальная полиция

В Кировоградской области правоохранители разоблачили 28-летнюю жительницу другой области, подозреваемую в распространении наркотиков

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленница была задержана во время поверхностной проверки.

По предварительным оценкам стоимость изъятого на "черном рынке" составляет около 144 тысяч гривен.

Следствие выяснило, что женщина занималась распространением наркотиков из-за закладок на территории населённых пунктов Кировоградской области.

Злоумышленница задержана. Нарушительнице грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на Киевщине правоохранители задержали мужчину с запрещенными веществами. У него дома нашли целые кусты каннабиса.