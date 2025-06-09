Полмиллиона на ветер: в Киеве предприниматель обманула иностранную компанию
Следователи сообщили о подозрении 41-летней предпринимательнице, которая обманула иностранную благотворительную организацию более чем на полмиллиона гривен
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
По данным следствия, в 2020 году женщина заключила договор с европейской компанией на разработку открытого реестра профессиональных водителей для нужд Министерства инфраструктуры Украины.
Программный продукт должен включать:
- упрощенную систему поиска по персональным данным,
- возможность сканирования QR-кода,
- автоматизированные инструменты контроля качества перевозок.
Однако, как свидетельствуют выводы экспертов, предпринимательница передала только демо-версию с ограниченным функционалом, которая не отвечала технической задаче и не может быть использована на практике.
Несмотря на это, она подписала отчетные документы, подтверждающие якобы выполнение работ и получила полную оплату.
Женщине светит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, житомирские правоохранители разоблачили афериста, организовавшего call-центр на оккупированной территории. Его "подчиненные" выманивали у людей данные их банковских счетов