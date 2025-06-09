Полмиллиона на ветер: в Киеве предприниматель обманула иностранную компанию

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Следователи сообщили о подозрении 41-летней предпринимательнице, которая обманула иностранную благотворительную организацию более чем на полмиллиона гривен

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2020 году женщина заключила договор с европейской компанией на разработку открытого реестра профессиональных водителей для нужд Министерства инфраструктуры Украины.

Программный продукт должен включать:

упрощенную систему поиска по персональным данным,

возможность сканирования QR-кода,

автоматизированные инструменты контроля качества перевозок.

Однако, как свидетельствуют выводы экспертов, предпринимательница передала только демо-версию с ограниченным функционалом, которая не отвечала технической задаче и не может быть использована на практике.

Несмотря на это, она подписала отчетные документы, подтверждающие якобы выполнение работ и получила полную оплату.

Женщине светит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, житомирские правоохранители разоблачили афериста, организовавшего call-центр на оккупированной территории. Его "подчиненные" выманивали у людей данные их банковских счетов