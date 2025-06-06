Фото: Нацполиция

В Киевской области правоохранители задержали мужчину с запрещенными веществами. У него дома нашли целые кусты каннабиса

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В поселке Боровая задержан 32-летний мужчина. У него изъяли более килограмма каннабиса и растения конопли. У него дома таких нашли кусты конопли и другие доказательства.

Сейчас мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, ранее на Волыни 35-летний мужчина организовал наркопритон. В своем доме он все обустроил для употребления психотропного вещества и приглашал людей.