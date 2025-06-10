На Кіровоградщині затримали жінку з понад 350 пакетами метамфетаміну

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У Кіровоградській області правоохоронці викрили 28-річну жительку іншої області, яку підозрюють у розповсюдженні наркотиків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисницю затримали під час поверхневої перевірки. У неї вилучили понад 350 зіп-пакетів із метамфетаміном.

За попередніми оцінками, вартість вилученого на "чорному ринку" становить близько 144 тисяч гривень.

Слідство з'ясувало, що жінка займалася поширенням наркотиків через закладки на території населених пунктів Кіровоградської області.

Зловмисницю затримано.Порушниці загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали чоловіка із забороненими речовинами. У нього вдома знайшли цілі кущі канабісу.