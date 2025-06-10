Женщине грозит до 10 лет за поджог предприятия на Львовщине

фото: Национальная полиция

Во Львовской области правоохранители задержали подозреваемую в поджоге предприятия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews." target="_blank">RegioNews.

Отмечается, что в ночь на 9 июня на территории частного предприятия в одном из городов Шептицкого района возник масштабный пожар. После проверки эксперты установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские оперативно установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 35-летняя жительница одного из сел района. Женщина ночью принесла под стены состава воспламеняющиеся вещества, подожгла их и убежала.

Огнем частично были уничтожены склады с готовой продукцией, подсобные помещения, котельная и другое имущество предприятия.

Правоохранители задержали фигурантку и сообщили ей о подозрении. Женщине светит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на Одещине мужчина поджег автомобиль родственника и пытался скрыться за границу.