Женщине грозит до 10 лет за поджог предприятия на Львовщине
Во Львовской области правоохранители задержали подозреваемую в поджоге предприятия
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews." target="_blank">RegioNews.
Отмечается, что в ночь на 9 июня на территории частного предприятия в одном из городов Шептицкого района возник масштабный пожар. После проверки эксперты установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские оперативно установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 35-летняя жительница одного из сел района. Женщина ночью принесла под стены состава воспламеняющиеся вещества, подожгла их и убежала.
Огнем частично были уничтожены склады с готовой продукцией, подсобные помещения, котельная и другое имущество предприятия.
Правоохранители задержали фигурантку и сообщили ей о подозрении. Женщине светит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, на Одещине мужчина поджег автомобиль родственника и пытался скрыться за границу.