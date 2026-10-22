Россияне обстреляли село в Харьковской области: погибла 42-летняя женщина

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Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки погибла 42-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения. Среди пострадавших – 13-летний и 10-летний мальчики.

Медики предоставили всем пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, ночью 22 октября в результате вражеских обстрелов столицы пострадали 15 человек. В Печерском районе в результате атаки повреждено здание станции скорой медицинской помощи и шесть автомобилей скорой.