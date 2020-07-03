На Закарпатье существенно усилили карантинные мероприятия

Было запрещено работу рынков в отдельных районах области

Было запрещено работу рынков в отдельных районах области

Фото: flickr

В Закарпатской области с 4 июля запретили работу учреждений для проведения свадеб, поминальных обедов и концертов, а также ограничили богослужения в храмах.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА, передает RegioNews.

Состоялось внеплановое заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Из-за стабильно напряженной ситуации по распространению COVID-19, в области решено усилить карантинные мероприятия, в частности ограничить на территории области время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22 часов", - говорится в сообщении ОГА.

Также с 4 июля на территории области запрещено функционирование учреждений, которые сдаются в аренду для проведения свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и т.д.

Кроме того, ограничивают проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях. Богослужение можно проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических требований.

Власти области также временно запретить на территории Межгорского района работу вещевых рынков.

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Напомним, в Украине по состоянию на утро 3 июля было зафиксировано 889 новых случаев коронавирусной болезни.