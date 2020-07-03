Андрій Балонь вийшов з СІЗО під заставу

Під заставу випустили також і його спільника Сергія Шевченка

Під заставу випустили також і його спільника Сергія Шевченка

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Колишній голова Кіровоградський обласної державної адміністрації Андрій Балонь, підозрюваний в отриманні хабаря, вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Катерина Хоменко, пише RegioNews.

Ще один чиновник облдержадміністрації, спільник Балоня Сергій Шевченко також вийшов із СІЗО після внесення застави у понад п'ять мільйонів гривень.

Обидва підозрюваних отримали особисте зобов'язання, повинні прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою та носити електронний браслет.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

Сьогодні, 3 липня за ексголову Кіровоградської ОДА Балоня внесли заставу Також вчора, 2 липня, була внесена застава за його підлеглого