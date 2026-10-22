Ночной обстрел Киева: 15 пострадавших, среди них двое детей

Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

Ночью 22 октября в результате вражеского обстрела столицы пострадали 15 человек. Среди них – двое 15-летних подростков

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, восемь раненых госпитализировали в городские больницы, где они продолжают получать медицинскую помощь.

В Печерском районе в результате атаки повреждено здание станции скорой медицинской помощи. Также получили повреждения шесть автомобилей скорой.

Среди медицинских работников пострадавших нет.

Напомним, российские войска 21 октября атаковали заведение торговой сети "METRO" в Ровенской области. В результате удара также пострадал жилищный сектор.