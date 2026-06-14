На Київщині чоловік погрожував поліцейським вбивством

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Бориспільський міськрайонний суд завершив розгляд справи щодо чоловіка, якого обвинувачували у погрозі або застосуванні насильства до працівника правоохоронного органу. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік у п'яному стані вийшов на сходовий майданчик, де були поліцейські. Правоохоронці прибули за викликом його сестри, яка повідомила про домашнє насильство. Поліцейські мали намір притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності.

Проте під час спілкування з правоохоронцями чоловік почав розмахувати двома металевими ножами, а зокрема - висловлював погрози вбивством. Згодом його затримали. На суді він відмовився давати пояснення. Заявив, що провину усвідомив.

Чоловіка визнали винним і призначили покарання у вигляді двох років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали дебошира, який погрожував перехожим ножем та напав на патрульних.