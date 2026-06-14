10:20  14 червня
На Київщині чоловік посеред вулиці відкрив вогонь по перехожих
11:15  14 червня
Безпілотники вдарили по РФ: горить хімзавод у Тульській області
16:38  13 червня
Намагався оскаржити вирок: суд залишив за ґратами 77-річного жителя Дніпра за зґвалтування двох дівчат
UA | RU
UA | RU
14 червня 2026, 11:50

На Київщині чоловік погрожував поліцейським вбивством

14 червня 2026, 11:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бориспільський міськрайонний суд завершив розгляд справи щодо чоловіка, якого обвинувачували у погрозі або застосуванні насильства до працівника правоохоронного органу. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік у п'яному стані вийшов на сходовий майданчик, де були поліцейські. Правоохоронці прибули за викликом його сестри, яка повідомила про домашнє насильство. Поліцейські мали намір притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності.

Проте під час спілкування з правоохоронцями чоловік почав розмахувати двома металевими ножами, а зокрема - висловлював погрози вбивством. Згодом його затримали. На суді він відмовився давати пояснення. Заявив, що провину усвідомив.

Чоловіка визнали винним і призначили покарання у вигляді двох років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали дебошира, який погрожував перехожим ножем та напав на патрульних.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція погрози Київська область
На Київщині чоловік посеред вулиці відкрив вогонь по перехожих
14 червня 2026, 10:20
У центрі Дніпра стався конфлікт зі стріляниною
13 червня 2026, 12:26
У Житомирі група дітей від 9 до 13 років вчинила серію злочинів
13 червня 2026, 10:51
Всі новини »
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
ССО вдарили по нафтоперекачувальній станції в РФ
14 червня 2026, 14:15
Із СЗЧ в тилову частину за 2 тисячі: на Волині викрили схему сержанта
14 червня 2026, 13:50
Смертельна ДТП на Львівщині: серед постраждалих діти
14 червня 2026, 13:20
Росіяни вдарили по Дніпру: є поранені
14 червня 2026, 12:50
На Київщині чоловіка судили за образи колишньої в Telegram
14 червня 2026, 12:30
Безпілотники вдарили по РФ: горить хімзавод у Тульській області
14 червня 2026, 11:15
На Дніпропетровщині відправили за ґрати адміністратора каналу з "повістками"
14 червня 2026, 10:40
На Київщині чоловік посеред вулиці відкрив вогонь по перехожих
14 червня 2026, 10:20
Росіяни вдарили дронами по Сумщині: загинули люди
14 червня 2026, 10:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »