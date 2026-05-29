12:14  29 мая
Горящие грузовики и тралы РФ: ГУР показало эффектные кадры ударов
10:49  29 мая
На Львовщине мужчина жестоко избил знакомого и снимал это на видео
08:22  29 мая
На Киевщине мужчина открыл огонь из квартиры – подробности
UA | RU
UA | RU
29 мая 2026, 18:51

Угрожал прохожим и напал на патрульных: в Киеве задержали дебошира

29 мая 2026, 18:51
Читайте також українською мовою
Фото: патрульная полиция Киева
Читайте також
українською мовою

В Киеве 29 мая патрульные задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом и напал на правоохранителей

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Во время патрулирования инспекторы заметили мужчину, который вел себя агрессивно и угрожал горожанам, держа в руках нож.

Когда патрульные пытались пообщаться с ним, мужчина распилил слезоточивый газ в лицо одному из полицейских и стал убегать.

Правоохранители догнали и задержали нападающего с наручниками.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК РФ. По факту нападения возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины – сопротивление работнику правоохранительного органа.

Напомним, что 28 мая в полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на 76-летнюю жительницу города Чугуев Харьковской области . По предварительной информации, злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, угрожал ей ножом и завладел ее имуществом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев полиция задержание
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
Вступили в "Единую Россию" и ЛДПР: двое херсонских "депутатов" пойдут под суд
29 мая 2026, 18:59
В Херсоне задержан оператор, работавший на вражескую телекомпанию
29 мая 2026, 18:17
Херсон под обстрелами: девять раненых в результате атак врага
29 мая 2026, 17:57
СБУ ударили по объекту разведки ФСБ в Краснодарском крае
29 мая 2026, 17:35
Полицейские зверски пытали задержанного в Днепре: пострадавший оказался в реанимации
29 мая 2026, 17:32
В Херсоне объявлены подозрения палачам, которые издевались над гражданскими в захваченном участке
29 мая 2026, 17:20
Прокуратура через суд вернула в бюджет Киева 345 тысяч гривен переплаты за "фиктивные" работы
29 мая 2026, 16:56
Смертельное ДТП в Харькове: заместитель мэра получил подозрение
29 мая 2026, 16:35
На Буковине депутат и полицейский организовали "трафик" лиц, уклоняющихся от призыва, в Румынию
29 мая 2026, 16:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »