Угрожал прохожим и напал на патрульных: в Киеве задержали дебошира

В Киеве 29 мая патрульные задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом и напал на правоохранителей

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Во время патрулирования инспекторы заметили мужчину, который вел себя агрессивно и угрожал горожанам, держа в руках нож.

Когда патрульные пытались пообщаться с ним, мужчина распилил слезоточивый газ в лицо одному из полицейских и стал убегать.

Правоохранители догнали и задержали нападающего с наручниками.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК РФ. По факту нападения возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины – сопротивление работнику правоохранительного органа.

